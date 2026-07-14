Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Kupferdiebstahl: Polizei sucht Zeugen
Kaiserslautern (ots)
n der Straße "Waschmühle" haben Unbekannte Kupferkabel gestohlen. Die Täter verschafften sich zwischen Freitagnachmittag, 10. Juli, und Montagmorgen, 13. Juli, Zutritt zu einer Baustelle. Dort entwendeten sie etwa 150 Meter des Kabels. Es entstand dadurch ein Sachschaden von mindestens 1000 Euro. Die Polizei fragt: Haben Sie in der Zeit etwas Verdächtiges gesehen? Sind Ihnen Menschen aufgefallen, die Kabel wegbrachten? Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter 0631 369-14199 entgegen. |laa
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