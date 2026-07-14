PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Kupferdiebstahl: Polizei sucht Zeugen

Kaiserslautern (ots)

n der Straße "Waschmühle" haben Unbekannte Kupferkabel gestohlen. Die Täter verschafften sich zwischen Freitagnachmittag, 10. Juli, und Montagmorgen, 13. Juli, Zutritt zu einer Baustelle. Dort entwendeten sie etwa 150 Meter des Kabels. Es entstand dadurch ein Sachschaden von mindestens 1000 Euro. Die Polizei fragt: Haben Sie in der Zeit etwas Verdächtiges gesehen? Sind Ihnen Menschen aufgefallen, die Kabel wegbrachten? Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter 0631 369-14199 entgegen. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 14.07.2026 – 16:18

    POL-PDKL: 47-Jähriger entblößt sich vor Kindern

    Kaiserslautern (ots) - Ein 47-Jähriger hat sich am Montagmittag im Volkspark vor zwei Mädchen entblößt. Der Mann ist laut Zeugenaussagen in der Nähe der beiden acht- und neunjährigen Kinder stehen geblieben und hat sie gezielt beobachtet. Als die Mädchen zu ihm sahen, zog er unvermittelt sowohl seine Hose als auch seine Unterhose herunter, sodass sein Geschlechtsteil zu sehen war. Im Anschluss lief er kommentarlos ...

    mehr
  • 14.07.2026 – 16:04

    POL-PDKL: Unfall: Sechsjähriger leicht verletzt

    Kaiserslautern (ots) - In der Altenwoogstraße hat sich am Montagabend ein Unfall ereignet, bei dem ein sechsjähriger Junge leicht verletzt wurde. Gegen halb acht überquerte das Kind auf Höhe der Tannenstraße zu Fuß die Fahrbahn, mutmaßlich ohne auf den Verkehr zu achten. Ein 59-jähriger BMW-Fahrer, der in Richtung Innenstadt unterwegs war, konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Der Junge hatte großes ...

    mehr
  • 14.07.2026 – 14:13

    POL-PDKL: Streit eskaliert

    Kaiserslautern (ots) - Zwei Frauen sind in der Nacht zu Dienstagnacht verbal und körperlich aufeinander losgegangen. Eine 46-Jährige hatte eine 30-Jährige eines Lokals in der Richard-Wagner-Straße verwiesen. Als die Jüngere sich weigerte, die Bar zu verlassen, eskalierte die Situation. Nach aktuellem Ermittlungsstand griff die Lebensältere ihre Kontrahentin an und verletzte sie am Kopf. Zeugen alarmierten daraufhin die Polizei. Die 30-Jährige beleidigte während des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren