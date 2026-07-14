POL-PDKL: Kupferdiebstahl: Polizei sucht Zeugen

Kaiserslautern (ots) - Ein 47-Jähriger hat sich am Montagmittag im Volkspark vor zwei Mädchen entblößt. Der Mann ist laut Zeugenaussagen in der Nähe der beiden acht- und neunjährigen Kinder stehen geblieben und hat sie gezielt beobachtet. Als die Mädchen zu ihm sahen, zog er unvermittelt sowohl seine Hose als auch seine Unterhose herunter, sodass sein Geschlechtsteil zu sehen war. Im Anschluss lief er kommentarlos ...

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