Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unbekannte brechen Auto auf

Kaiserslautern (ots)

Montagabend ist ein Auto in der Lauterstraße aufgebrochen und eine Tasche daraus gestohlen worden. Die Tat ereignete sich zwischen 17.10 und 19.15 Uhr. Der schwarze Nissan einer 30-Jährigen stand abgeschlossen auf dem Parkplatz des Gartenschaugeländes. Als die Besitzerin wiederkam, war jedoch die Fahrertür offen und die Mittelkonsole durchwühlt. Unbekannte hatten eine Lederhandtasche entwendet, in der sich Ausweisdokumente befanden. Die Frau informierte die Polizei, die nun wegen Diebstahls ermittelt. Zeugen, die zur fraglichen Zeit etwas Verdächtiges bemerkt haben oder sonstige Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 0631 369-14299 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Grundsätzlich rät die Polizei, keine Taschen im Auto zurückzulassen. |laa

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