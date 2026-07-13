Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Autos kollidieren beim Opelkreisel

Kaiserslautern (ots)

Ein 55-Jähriger hat am Samstagabend gegen 18.15 Uhr einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem erheblicher Sachschaden entstand. Als er mit seinem Mazda im Opelkreisel die Fahrspur wechselte, achtete er nicht auf den Verkehr. Er kollidierte daraufhin mit dem Mini eines 37-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstanden Schäden an der Karosserie. Die Polizei geht nach einer ersten Schätzung von mindestens 6.000 Euro aus. Verletzt wurde glücklicherweise keiner der Unfallbeteiligten. |laa

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