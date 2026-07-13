PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Autos kollidieren beim Opelkreisel

Kaiserslautern (ots)

Ein 55-Jähriger hat am Samstagabend gegen 18.15 Uhr einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem erheblicher Sachschaden entstand. Als er mit seinem Mazda im Opelkreisel die Fahrspur wechselte, achtete er nicht auf den Verkehr. Er kollidierte daraufhin mit dem Mini eines 37-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstanden Schäden an der Karosserie. Die Polizei geht nach einer ersten Schätzung von mindestens 6.000 Euro aus. Verletzt wurde glücklicherweise keiner der Unfallbeteiligten. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 13.07.2026 – 16:26

    POL-PDKL: Sachbeschädigung: Papiertonne brennt

    Kaiserslautern (ots) - In der Moltkestraße brannte am Sonntagabend ein Container für Papierabfall. Anwohner verständigten gegen 20.50 Uhr Polizei und Feuerwehr. Da die Einsatzkräfte den Brand schnell löschten, entstand an der Mülltonne nur geringer Sachschaden. Ersten Schätzungen zufolge geht die Polizei von etwa 50 Euro aus. Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand. Die Beamten ermitteln jetzt ...

    mehr
  • 13.07.2026 – 16:11

    POL-PDKL: Grill löst Polizeieinsatz aus

    Kaiserslautern (ots) - Der Polizei ist am Sonntagabend gegen 21.20 Uhr Brandgeruch an einem Hotel in der Eselsfürth gemeldet worden. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stellten sie fest, dass es sich um kein Feuer, sondern um einen Holzkohlegrill handelte. Dieser rauchte so stark, dass es Zeugen auffiel. |laa Kontaktdaten für Presseanfragen: Polizeipräsidium Westpfalz Polizeidirektion Kaiserslautern Telefon: 0631 ...

    mehr
  • 13.07.2026 – 16:05

    POL-PDKL: Unbekannte lösen Brand aus und flüchten

    Enkenbach-Alsenborn/Niederkirchen (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Die Polizei hat die Ermittlungen in einem Fall von dem Herbeiführen einer Brandgefahr aufgenommen. Bereits am Freitag gegen 22 Uhr kam es an der B48 bei Alsenborn zu einem Flächenbrand. Zeugen meldeten das der Feuerwehr und der Polizei. Ersten Erkenntnissen nach haben zwei Unbekannte Feuerwerkskörper auf dem trockenen Feld gezündet und so den Brand ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren