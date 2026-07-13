Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigung: Papiertonne brennt

Kaiserslautern (ots)

In der Moltkestraße brannte am Sonntagabend ein Container für Papierabfall. Anwohner verständigten gegen 20.50 Uhr Polizei und Feuerwehr. Da die Einsatzkräfte den Brand schnell löschten, entstand an der Mülltonne nur geringer Sachschaden. Ersten Schätzungen zufolge geht die Polizei von etwa 50 Euro aus. Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand. Die Beamten ermitteln jetzt wegen Sachbeschädigung. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Deswegen suchen die Ermittler Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Personen bemerkt haben. Wer Angaben zu der Sache machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. |kle

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