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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Dreister Dieb stiehlt volle Einkaufstaschen

Kaiserslautern (ots)

Ein Dieb hat sich am Mittwochabend im Einkaufszentrum am Fackelrondell an den Einkäufen einer 46-Jährigen "bedient". Wie der Polizei bekannt wurde, hatte die Frau ihre Einkauftaschen, die mit unmittelbar zuvor erstandener Kleidung gefüllt waren, für einen Moment unbeaufsichtigt gelassen. Das nutzte der dreiste Unbekannte, um sich eine der Tüten zu schnappen und aus dem Staub zu machen. Der Schaden: Etwa 150 Euro. Die 46-Jährige erhaschte noch einen Blick auf den Langfinger und kann ihn beschreiben: Er soll etwa 55 Jahre alt sein und hat kurze, schwarze Haare. Angezogen war der Verdächtige mit einem dunkelblauen Hemd. Außerdem hatte er einen großen schwarzen Rucksack dabei. Der Diebstahl ereignete sich gegen 18.30 Uhr. Wer den Vorfall beobachtet hat oder Angaben zu dem Täter machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 0631 369-14299 entgegen. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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