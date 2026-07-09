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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsteilnehmer geraten aneinander

Kaiserslautern (ots)

In der Pfaffenbergstraße sorgte eine lautstarke Auseinandersetzung am späten Mittwochnachmittag für Aufruhr. Ein 65-jähriger Autofahrer war mit einem 43 Jahre alten Fahrradfahrer in Streit geraten. Grund dafür: Der Pkw-Fahrer hatte nach Ansicht des Radfahrers einen Verkehrsverstoß begangen. Der 65-Jährige wollte davon offenbar nichts wissen und drohte seinem Gegenüber stattdessen Schläge an. Der wiederum verständigte die Polizei. Um zu verhindern, dass der 65-Jährige sich vor Eintreffen der Beamten aus dem Staub macht, stellte sich der Radler mit seinem Gefährt vor das Auto. Der Senior soll Zeugenangaben zufolge im Anschluss mehrfach auf den 43-Jährigen zugefahren sein, jedoch ohne, dass es zu einer tatsächlichen Berührung kam. Letztendlich konnte der Pkw-Fahrer sich dennoch davon machen. Durch Ermittlungen konnten die Beamten ihn später identifizieren. Ihn erwartet ein Verfahren unter anderem wegen des Verdachts der Nötigung. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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