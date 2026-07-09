Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sekundenschlaf? 76-Jähriger bei Unfall auf B48 leicht verletzt

Kaiserslautern (ots)

Glück im Unglück hatte ein Autofahrer am Mittwochnachmittag, gegen 16 Uhr, bei einem Unfall auf der Bundesstraße 48 zwischen dem Stadtteil Mölschbach und Johanniskreuz.

Eigenen Angaben zufolge waren dem 76-Jährigen wegen Müdigkeit kurzzeitig die Augen zugefallen, weshalb er von der Fahrbahn abkam. Der BMW-Fahrer landete mit seinem Fahrzeug im Straßengraben und hatte wohl einige Schutzengel: Zwar schmerzte ihm nach dem Unfall der Rücken, sichtbare Verletzungen erlitt er jedoch nicht. Vorsorglich brachte der Rettungsdienst den Senior in ein Krankenhaus.

Der Sachschaden hingegen fiel erheblich aus. Mindestens 10.000 Euro lautete die erste Schätzung der Einsatzkräfte. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung des BMW, an dem ein Totalschaden entstand.

Gegen den Fahrer leiteten die Beamten ein Verfahren wegen des Verdachts der Verkehrsgefährdung ein. Die Ermittlungen dauern an. |kle

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