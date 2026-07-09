PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sekundenschlaf? 76-Jähriger bei Unfall auf B48 leicht verletzt

Kaiserslautern (ots)

Glück im Unglück hatte ein Autofahrer am Mittwochnachmittag, gegen 16 Uhr, bei einem Unfall auf der Bundesstraße 48 zwischen dem Stadtteil Mölschbach und Johanniskreuz.

Eigenen Angaben zufolge waren dem 76-Jährigen wegen Müdigkeit kurzzeitig die Augen zugefallen, weshalb er von der Fahrbahn abkam. Der BMW-Fahrer landete mit seinem Fahrzeug im Straßengraben und hatte wohl einige Schutzengel: Zwar schmerzte ihm nach dem Unfall der Rücken, sichtbare Verletzungen erlitt er jedoch nicht. Vorsorglich brachte der Rettungsdienst den Senior in ein Krankenhaus.

Der Sachschaden hingegen fiel erheblich aus. Mindestens 10.000 Euro lautete die erste Schätzung der Einsatzkräfte. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung des BMW, an dem ein Totalschaden entstand.

Gegen den Fahrer leiteten die Beamten ein Verfahren wegen des Verdachts der Verkehrsgefährdung ein. Die Ermittlungen dauern an. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 09.07.2026 – 13:06

    POL-PDKL: Werkzeugdiebstahl: Polizei sucht Zeugen

    Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Unbekannte haben in der Hauptstraße Gegenstände von einer Baustelle gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwochabend, 1. Juli, und Dienstagmorgen, 7. Juli. Ein Zeuge informierte die Polizei, die die Ermittlungen aufnahm. Die Baustelle ist durch einen Zaun gesichert, doch der hielt die Diebe nicht auf. Sie nahmen sich unter anderem eine Rüttelplatte sowie weitere ...

    mehr
  • 09.07.2026 – 13:05

    POL-PDKL: Laptop und Bargeld aus Autos gestohlen

    Kaiserslautern (ots) - Diebe haben mehrere elektrische Geräte aus einem Auto gestohlen. Zwischen Dienstagabend, 20 Uhr, und Mittwochmorgen, 6.45 Uhr, sollen Unbekannte eine Tasche aus einem geparkten Fahrzeug entwendet haben. Der Mercedes war in der Kurt-Schumacher-Straße abgestellt und vermutlich nicht verschlossen. Als der Fahrer die angelehnte Tür, das offene Handschuhfach sowie weitere offene Fächer entdeckte, ...

    mehr
  • 09.07.2026 – 12:34

    POL-PDKL: Garagenbrand greift auf Nachbargebäude über

    Kaiserslautern (ots) - Zu einem Einsatz für Feuerwehr und Polizei kam es am Mittwochmittag, als gegen 14 Uhr eine Garage im Lothringer Dell in Brand stand. Zeugen informierten die Einsatzkräfte über das Feuer, das bereits auf die angrenzende Garage des Nachbargrundstücks übergegriffen hatte. Die Brandbekämpfer hatten die Flammen schnell im Griff, dennoch entstand an beiden Gebäuden großer Schaden. Genau beziffern ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren