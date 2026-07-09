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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Werkzeugdiebstahl: Polizei sucht Zeugen

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte haben in der Hauptstraße Gegenstände von einer Baustelle gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwochabend, 1. Juli, und Dienstagmorgen, 7. Juli. Ein Zeuge informierte die Polizei, die die Ermittlungen aufnahm. Die Baustelle ist durch einen Zaun gesichert, doch der hielt die Diebe nicht auf. Sie nahmen sich unter anderem eine Rüttelplatte sowie weitere Werkzeuge. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Polizei fragt, ob jemand Verdächtiges bemerkt, laute Geräusche vernommen hat oder jemanden beim Abtransport einer Rüttelplatte beobachtete. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Kaiserslautern unter Telefon 0631 369-14199 zu melden. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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