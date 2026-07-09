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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Laptop und Bargeld aus Autos gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Diebe haben mehrere elektrische Geräte aus einem Auto gestohlen. Zwischen Dienstagabend, 20 Uhr, und Mittwochmorgen, 6.45 Uhr, sollen Unbekannte eine Tasche aus einem geparkten Fahrzeug entwendet haben. Der Mercedes war in der Kurt-Schumacher-Straße abgestellt und vermutlich nicht verschlossen. Als der Fahrer die angelehnte Tür, das offene Handschuhfach sowie weitere offene Fächer entdeckte, informierte der 29-Jährige die Polizei. Auf dem Rücksitz lag am Dienstag noch eine Tasche, die nun verschwunden ist. Darin befanden sich ein Laptop, Kopfhörer und andere Sachen. Durch den Diebstahl entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Im Julius-Gravius-Weg wurden ebenfalls Gegenstände aus einem Auto gestohlen. Der betroffene VW war zwischen Dienstagabend, 21 Uhr, und Donnerstagnacht, 0.50 Uhr, geparkt. Die Unbekannten durchwühlten den Innenraum des unverschlossenen Fahrzeugs. Dabei entwendeten sie Kreditkarten, Papiere und Bargeld. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Die Polizei bittet Zeugen, denen etwas in den fraglichen Zeiträumen aufgefallen ist und die Angaben zu den jeweiligen Taten machen können, sich telefonisch unter 0631 369-14199 zu melden. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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