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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Garagenbrand greift auf Nachbargebäude über

Kaiserslautern (ots)

Zu einem Einsatz für Feuerwehr und Polizei kam es am Mittwochmittag, als gegen 14 Uhr eine Garage im Lothringer Dell in Brand stand. Zeugen informierten die Einsatzkräfte über das Feuer, das bereits auf die angrenzende Garage des Nachbargrundstücks übergegriffen hatte. Die Brandbekämpfer hatten die Flammen schnell im Griff, dennoch entstand an beiden Gebäuden großer Schaden. Genau beziffern lässt dieser sich aktuell nicht. Die gute Nachricht: Niemand wurde verletzt! Einer ersten Einschätzung zufolge könnte die Ursache für den Feuerausbruch ein technischer Defekt gewesen sein. Hinweise auf Brandstiftung konnten in den ersten Ermittlungen nicht erlangt werden. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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