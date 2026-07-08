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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unbekannte wollen Pokemonkarten stehlen

Kaiserslautern (ots)

Zwei Männer haben am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr versucht, in einem Geschäft in der Marktstraße Pokemonkarten zu stehlen. Eine Zeugin meldete das der Polizei. Einer der mutmaßlichen Täter verwickelte sie in ein Gespräch, während sein Komplize versuchte, die Karten zu entwenden. Die 32-Jährige bemerkte das und sprach die Männer direkt darauf an. Das brachte die beiden dazu, den Laden zu Fuß zu verlassen, ohne ihre "Beute". Als die Beamten eintrafen, suchten sie die Umgebung ab, jedoch ohne Erfolg. Daher fragt die Polizei, ob jemand die Männer gesehen hat oder Hinweise zu den beiden geben kann. Sie werden wie folgt beschrieben: Einer von ihnen trug eine knielange, hellblaue Jeans, weiße Turnschuhe mit roten Schnürsenkeln, ein beige-pinkes T-Shirt und er hatte eine große schwarze Sporttasche dabei. Er soll etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß sein, kurzrasierte schwarze Haare, einen gebräunten Teint und einen Dreitagebart haben. Sein mutmaßlicher Komplize soll eine lange, hellblaue Jeans, schwarze Turnschuhe und ein weißes T-Shirt mit grünem Schriftzug getragen haben. Er hatte eine kleine Umhängetasche dabei, einen Dreitagebart, ebenfalls kurzrasierte schwarze Haare und ist zwischen 1,65 und 1,70 Meter groß. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegen. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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