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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mit 102 Stundenkilometern durch die 70er-Zone

Kreis Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Dienstagvormittag auf der Landesstraße 395 zwischen Enkenbach-Alsenborn und Kaiserslautern Verkehrskontrollen gemacht. Dabei haben die Beamten insgesamt acht Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit "erwischt". Ein Fahrer hatte es besonders eilig, er war mit 102 Stundenkilometern in einer 70er-Zone unterwegs. Es gab zudem noch zehn weitere Beanstandungen, unter anderem weil jemand nicht angeschnallt war und es Mängel bei den Verbandskästen und den Warndreiecken gab. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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