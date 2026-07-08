Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Mit 102 Stundenkilometern durch die 70er-Zone
Kreis Kaiserslautern (ots)
Die Polizei hat am Dienstagvormittag auf der Landesstraße 395 zwischen Enkenbach-Alsenborn und Kaiserslautern Verkehrskontrollen gemacht. Dabei haben die Beamten insgesamt acht Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit "erwischt". Ein Fahrer hatte es besonders eilig, er war mit 102 Stundenkilometern in einer 70er-Zone unterwegs. Es gab zudem noch zehn weitere Beanstandungen, unter anderem weil jemand nicht angeschnallt war und es Mängel bei den Verbandskästen und den Warndreiecken gab. |laa
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