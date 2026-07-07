PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht: Verursacher in Krankenhaus gebracht

POL-PDKL: Unfallflucht: Verursacher in Krankenhaus gebracht
  • Bild-Infos
  • Download

Kaiserslautern (ots)

Eine skurrile Unfallflucht ereignete sich am Montagmorgen an der Kreuzung Lauterstraße/Maxstraße. Als der Verkehr auf der Lauterstraße in Richtung Berliner Brücke gegen halb neun wegen einer roten Ampel zum Stocken kam, streifte ein 38-jähriger Polo-Fahrer den links neben ihm fahrenden VW-Transporter. Statt anzuhalten, versuchte der Unfallverursacher, zwischen den beiden Fahrzeugen hindurchzufahren, die unmittelbar vor der Unfallstelle zum Stehen kamen. Da der Kompaktwagen nicht durch die Lücke passte, blieb der 38-Jährige mit seinem Auto zwischen dem Mercedes und dem Ford stecken. Der Verkehrsrowdy wollte noch immer nicht von seiner Flucht ablassen und machte sich fußläufig davon. Eine Streifenbesatzung fand ihn wenig später einige hundert Meter entfernt auf der Straße liegend. Da der Mann insgesamt einen verwirrten Eindruck erweckte, testeten die Beamten, ob er Alkohol oder andere Drogen konsumiert hatte. Die Tests zeigten keine Hinweise für eine Beeinflussung. Um festzustellen, ob Medikamente ursächlich für seinen Zustand waren, wurde ihm auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen. Zur weiteren Abklärung brachte der Rettungsdienst den 38-Jährigen anschließend in ein Krankenhaus. Seinen Führerschein musste der Mann vorläufig abgeben. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von mindestens 11.500 Euro. Glücklicherweise blieben die Beteiligten weitestgehend unverletzt. Lediglich der Verursacher erlitt eine leichte Verletzung an der Hand. Die weiteren Ermittlungen zu der Verkehrsunfallflucht dauern an. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 07.07.2026 – 14:10

    POL-PDKL: Langfinger haben es auf Werkzeug abgesehen

    Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro haben Unbekannte am Wochenende von einer Baustelle in der Otterstraße gestohlen. Zeugen informierten am Montagmorgen die Polizei, als sie einen aufgebrochenen Baucontainer entdeckten. Wie sich herausstellte, hatten die Diebe es vorwiegend auf elektrische Werkzeuge abgesehen. Sie ließen jedoch auch Dieselaggregate und Akkus mitgehen. Der ...

    mehr
  • 07.07.2026 – 12:58

    POL-PDKL: Betrugsversuch rechtzeitig erkannt

    Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Eine 78-Jährige ist am Montag knapp einem Betrug entgangen. Die Seniorin hatte zwei Männer (28 und 35 Jahre) damit beauftragt, einen Teil ihrer Regenrinne auszutauschen. Als Bezahlung vereinbarte man eine Summe von 150 Euro. Nach Abschluss der Reparatur verlangten die Arbeiter jedoch ein Vielfaches des abgesprochenen Preises. Mehrere tausend Euro sollte die Auftraggeberin ...

    mehr
  • 07.07.2026 – 12:56

    POL-PDKL: Zwei Sachbeschädigungen durch Wasser

    Kaiserslautern (ots) - Am Wochenende haben Vandalen erneut Sachschaden angerichtet, als sie versuchten, Gebäude mit den hauseigenen Wasseranschlüssen zu fluten. Bereits am Freitag berichteten wir von einem ähnlichen Fall im Stadtteil Erlenbach. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117679/6307834) Im Asternweg drangen die Unbekannten in einen Garten ein, beschädigten ein Insektenhotel sowie ein Gartenhäuschen und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren