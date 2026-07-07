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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Langfinger haben es auf Werkzeug abgesehen

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro haben Unbekannte am Wochenende von einer Baustelle in der Otterstraße gestohlen. Zeugen informierten am Montagmorgen die Polizei, als sie einen aufgebrochenen Baucontainer entdeckten. Wie sich herausstellte, hatten die Diebe es vorwiegend auf elektrische Werkzeuge abgesehen. Sie ließen jedoch auch Dieselaggregate und Akkus mitgehen. Der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Täter zwischen Samstag, 16 Uhr, und Montag, 7 Uhr, zuschlugen. Wer in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges bemerkt hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Altstadtrevier unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegen. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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