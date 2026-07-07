Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Betrugsversuch rechtzeitig erkannt

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine 78-Jährige ist am Montag knapp einem Betrug entgangen. Die Seniorin hatte zwei Männer (28 und 35 Jahre) damit beauftragt, einen Teil ihrer Regenrinne auszutauschen. Als Bezahlung vereinbarte man eine Summe von 150 Euro. Nach Abschluss der Reparatur verlangten die Arbeiter jedoch ein Vielfaches des abgesprochenen Preises. Mehrere tausend Euro sollte die Auftraggeberin entrichten. Die 78-Jährige machte sich zwar auf den Weg zu einer Bankfiliale, verständigte jedoch zeitgleich eine Bekannte, die den Betrugsversuch erkannte und die Polizei informierte. Die Beamten konnten die Männer einer Kontrolle unterziehen und ihre Personalien feststellen. Sie müssen sich jetzt strafrechtlich verantworten. Der Seniorin entstand glücklicherweise kein finanzieller Schaden. Vor dem Hintergrund rät die Polizei: Beauftragen Sie keine fremden Anbieter spontan an der Haustür. Lassen Sie sich Firmenname, Anschrift oder gegebenenfalls eine Internetadresse geben. Überprüfen Sie die Angaben in Ruhe und sorgfältig. Lassen Sie sich einen Kostenvoranschlag machen und vergleichen Sie die Preise mit anderen Anbietern. Und wie die Seniorin es in diesem Fall vorbildlich demonstriert hat: Wenn Sie verunsichert sind, holen Sie Nachbarn, Verwandte oder andere vertrauenswürdige Personen hinzu. Im Ernstfall gilt: Rufen Sie die Polizei. |kle

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