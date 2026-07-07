Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zwei Sachbeschädigungen durch Wasser

Kaiserslautern (ots)

Am Wochenende haben Vandalen erneut Sachschaden angerichtet, als sie versuchten, Gebäude mit den hauseigenen Wasseranschlüssen zu fluten. Bereits am Freitag berichteten wir von einem ähnlichen Fall im Stadtteil Erlenbach. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117679/6307834) Im Asternweg drangen die Unbekannten in einen Garten ein, beschädigten ein Insektenhotel sowie ein Gartenhäuschen und legten einen aufgedrehten Gartenschlauch vor den Hintereingang eines Gebäudes. Dabei entstand ein Schaden von rund 100 Euro. Zugetragen hat sich die Tat zwischen Freitagnachmittag, 16 Uhr, und Montagmorgen, 6.45 Uhr. In der Morlauterer Straße machten sich die Täter in der Nacht zu Montag an einem Außenwasserhahn zu schaffen. Zwischen 22 Uhr und 5.30 Uhr drehten sie den Anschluss auf, wodurch der Keller eines Mehrfamilienhauses geflutet wurde. Nach einer ersten Schätzung rechnet die Polizei mit einem Schaden von mindestens 2.000 Euro. Die Beamten suchen noch immer nach Hinweisen zu den Vandalen. Wer in den fraglichen Zeiträumen etwas beobachtet hat, das Aufschluss über die Identität der Unbekannten gibt, oder wer sonstige Angaben zu den Sachbeschädigungen machen kann, wird gebeten, sich mit dem Altstadtrevier in Verbindung zu setzen. Die Inspektion ist unter der Telefonnummer 0631 369-14199 zu erreichen. |kle

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