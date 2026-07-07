PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zwei Sachbeschädigungen durch Wasser

Kaiserslautern (ots)

Am Wochenende haben Vandalen erneut Sachschaden angerichtet, als sie versuchten, Gebäude mit den hauseigenen Wasseranschlüssen zu fluten. Bereits am Freitag berichteten wir von einem ähnlichen Fall im Stadtteil Erlenbach. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117679/6307834) Im Asternweg drangen die Unbekannten in einen Garten ein, beschädigten ein Insektenhotel sowie ein Gartenhäuschen und legten einen aufgedrehten Gartenschlauch vor den Hintereingang eines Gebäudes. Dabei entstand ein Schaden von rund 100 Euro. Zugetragen hat sich die Tat zwischen Freitagnachmittag, 16 Uhr, und Montagmorgen, 6.45 Uhr. In der Morlauterer Straße machten sich die Täter in der Nacht zu Montag an einem Außenwasserhahn zu schaffen. Zwischen 22 Uhr und 5.30 Uhr drehten sie den Anschluss auf, wodurch der Keller eines Mehrfamilienhauses geflutet wurde. Nach einer ersten Schätzung rechnet die Polizei mit einem Schaden von mindestens 2.000 Euro. Die Beamten suchen noch immer nach Hinweisen zu den Vandalen. Wer in den fraglichen Zeiträumen etwas beobachtet hat, das Aufschluss über die Identität der Unbekannten gibt, oder wer sonstige Angaben zu den Sachbeschädigungen machen kann, wird gebeten, sich mit dem Altstadtrevier in Verbindung zu setzen. Die Inspektion ist unter der Telefonnummer 0631 369-14199 zu erreichen. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 07.07.2026 – 08:19

    POL-PDKL: Altstadtfest 2026: Polizei zieht Bilanz

    Kaiserslautern (ots) - Volle Straßen und sehr viele Menschen, so sah die Kaiserslautrer Altstadt am vergangenen Wochenende aus. Das traditionelle Altstadtfest lockte einer ersten Schätzung nach an den drei Veranstaltungstagen insgesamt etwa 160.000 Besucher in den Bereich zwischen Spittelstraße, Salzstraße und Mainzer Tor. Aus Sicht der Polizei verlief das Fest überwiegend ruhig: Zwölf Straftaten und acht ...

    mehr
  • 06.07.2026 – 15:58

    POL-PDKL: Zechpreller: 26-Jähriger beleidigt Taxifahrer

    Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Die Polizei ermittelt gegen einen 26-Jährigen, der im Verdacht steht, am frühen Sonntagmorgen seine Taxi-Zeche geprellt und den Fahrer beleidigt zu haben. Gegen fünf Uhr ließ sich der Verdächtige zu einer Bankfiliale in Hochspeyer fahren. Dort angekommen, weigerte er sich, für seine Fahrt zu bezahlen. Stattdessen zeigte er dem Taxifahrer den Mittelfinger und rief ihm ein ...

    mehr
  • 06.07.2026 – 15:16

    POL-PDKL: Sachbeschädigung: Unbekannter mit Zerstörungswut

    Kaiserslautern (ots) - In der Nacht zu Montag hat ein Unbekannter mehrere Autos in der Eisenbahnstraße beschädigt. Ein Zeuge beobachtete den Mann, als er gerade seiner Zerstörungswut freien Lauf ließ. Nachdem der Verdächtige bemerkte, dass er entdeckt worden war, ergriff er die Flucht in Richtung Stiftsplatz. Nach derzeitigen Erkenntnissen machte sich der Täter an mindestens zwei Fahrzeugen zu schaffen. Jeweils ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren