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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Altstadtfest 2026: Polizei zieht Bilanz

Kaiserslautern (ots)

Volle Straßen und sehr viele Menschen, so sah die Kaiserslautrer Altstadt am vergangenen Wochenende aus. Das traditionelle Altstadtfest lockte einer ersten Schätzung nach an den drei Veranstaltungstagen insgesamt etwa 160.000 Besucher in den Bereich zwischen Spittelstraße, Salzstraße und Mainzer Tor. Aus Sicht der Polizei verlief das Fest überwiegend ruhig: Zwölf Straftaten und acht Ordnungswidrigkeiten gab es in den drei Tagen zu verzeichnen. Darunter befanden sich neben vier Körperverletzungen und drei Bedrohungen auch drei Fälle von Beleidigung und ein Angriff auf Polizeibeamte. Zwei "Wildpinkler" erwischten die Einsatzkräfte, und in insgesamt fünf Fällen kam es zu Verstößen gegen verhängte Betretungsverbote. Im Vergleich zum vergangenen Jahr eine positive Entwicklung: 2025 waren es noch 15 Straftaten und damit drei mehr als in diesem Jahr. "Abgesehen von dem Angriff auf die Polizeibeamten und die weiteren Straftaten bin ich sehr zufrieden mit dem Verlauf des Einsatzes. Die Besucherinnen und Besucher waren überwiegend friedlich und haben bei bestem Wetter und guter Stimmung ausgelassen gefeiert. Ein großes Dankeschön auch an alle Kolleginnen und Kollegen, die am Wochenende für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger auf der Festmeile im Einsatz waren.", so Steffen Kroll, Leiter des Altstadtreviers. Und da "nach dem Altstadtfest" bekanntermaßen auch "vor dem Altstadtfest" ist, lautet das Fazit: So darf es im nächsten Jahr gerne weitergehen. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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