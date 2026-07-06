Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigung: Unbekannter mit Zerstörungswut

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zu Montag hat ein Unbekannter mehrere Autos in der Eisenbahnstraße beschädigt. Ein Zeuge beobachtete den Mann, als er gerade seiner Zerstörungswut freien Lauf ließ. Nachdem der Verdächtige bemerkte, dass er entdeckt worden war, ergriff er die Flucht in Richtung Stiftsplatz. Nach derzeitigen Erkenntnissen machte sich der Täter an mindestens zwei Fahrzeugen zu schaffen. Jeweils ein Außenspiegel eines Skoda und eines VW fielen ihm zum Opfer. An dem Passat war zudem eine Fahrzeugseite verkratzt. Ob der Unbekannte auch für diesen Schaden verantwortlich ist, sollen die weiteren Ermittlungen klären. Der Melder konnte den Verdächtigen beschreiben. Er soll etwa 1,70 Meter groß sein, eine dünne Statur und kurzes schwarzes Haar haben. Angezogen war er mit einer grünen Jacke und einer schwarzen Jeans. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann oder den Täter erkennt, wird gebeten, sich beim Altstadtrevier zu melden. Die Beamten sind unter der Telefonnummer 0631 369-14199 zu erreichen. |kle

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