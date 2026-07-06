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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebe stehlen E-Scooter

Frankelbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Zeuge hat einen Einbruch in ein Vereinsgebäude in der Straße "Am Bahnhof" gemeldet. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwoch, 1. Juli, und Freitag, 3. Juli.

Unbekannte hatten sich in dieser Zeit gewaltsam Zugang zu dem Haus verschafft und einen E-Roller mit Versicherungskennzeichen entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt mehrere tausend Euro.

Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0631 369-14199 zu melden. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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