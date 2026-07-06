Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizisten verhindern Trunkenheitsfahrt

Kaiserslautern (ots)

Eine 24-Jährige hat Freitagnacht versucht, mit 1,06 Promille Auto zu fahren. Sie saß auf dem Fahrersitz und war dabei, ihren VW-Passat zu starten, als eine Polizeistreife sie in der Karl-Marx-Straße kontrollierte. Nachdem der freiwillige Atemalkoholtest ihren hohen "Pegel" anzeigte, untersagten die Polizisten der Frau die Weiterfahrt. Den Autoschlüssel gaben die Beamten einer nüchternen Freundin, die die 24-Jährige abholte. |laa

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