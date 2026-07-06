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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Betrunkene Autofahrerin leistet Widerstand

Kaiserslautern (ots)

Eine 57-Jährige haben Polizisten dabei erwischt, wie sie am Sonntagmittag betrunken mit dem Auto durch die Merkurstraße fuhr. Bei der Verkehrskontrolle leistete die Frau Widerstand und versuchte, die Beamten zu verletzen. Zeugen hatten die Einsatzkräfte zuvor verständigt, als sie beobachteten, wie die mutmaßlich Betrunkene sich hinters Steuer setzte und losfuhr. Eine Streifenbesatzung hielt sie wenig später an. Schon zu Beginn der Kontrolle schlug den Polizisten eine Alkoholfahne aus dem Auto entgegen. Einen Atemalkoholtest konnte die Frau nicht bewerkstelligen. Sie sollte zur Blutentnahme mit auf die Dienststelle genommen werden. Damit war die Verdächtige jedoch nicht einverstanden. Sie beleidigte die Beamten und schlug nach ihnen, traf sie jedoch nicht. Bei der anschließenden Festnahme erlitt die 57-Jährige leichte Blessuren. Um die Blutprobe kam sie nicht herum und auch ihren Führerschein musste die Frau abgeben. Sie erwarten nun mehrere Strafverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung, des Widerstands, wegen tätlichen Angriffs und der Trunkenheitsfahrt. |kle

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Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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