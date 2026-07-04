Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 43-jähriger E-Scooter-Fahrer unter Alkohol- und Cannabiseinfluss kontrolliert

Kaiserslautern (ots)

Kurz vor 1 Uhr am Samstagmorgen hat die Polizei im Geranienweg einen E-Scooter-Fahrer aus Kaiserslautern kontrolliert. Während der Verkehrskontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,82 Promille. Zudem zeigte der Mann drogentypische Auffälligkeiten. Er gab an, am Mittag des Vortages Cannabis konsumiert zu haben. Der 43-Jährige wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte er die Dienststelle wieder verlassen. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts des Führens eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss von Alkohol und Cannabis eingeleitet.

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