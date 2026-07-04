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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: E-Scooter-Fahrerin unter Alkoholeinfluss

Kaiserslautern (ots)

Eine jugendliche E-Scooter-Fahrerin hat in der Nacht zu Samstag die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen. Die Beamten waren in der Innenstadt unterwegs und entdeckten kurz nach 1 Uhr in der Rummelstraße eine 16-Jährige mit dem Elektroroller. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 0,75 Promille an. Die Betroffene wurde zur Dienststelle gebracht, wo ein gerichtsverwertbarer Test durchgeführt wurde. Gegen sie wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Polizei weist darauf hin, dass E-Scooter als Kraftfahrzeuge gelten und für ihre Fahrer dieselben gesetzlichen Regelungen wie für andere Kraftfahrzeugführer gelten, auch im Hinblick auf Alkohol am Steuer.|PvD

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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