PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zu tief ins Glas geschaut...

Kaiserslautern (ots)

Eine jugendliche E-Scooter-Fahrerin hat in der Nacht zu Freitag die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen. Die Beamten waren in der Innenstadt unterwegs und entdeckten kurz nach 1 Uhr in der Rummelstraße das Mädchen mit dem Elektroroller.

Sie stoppten die Jugendliche und unterzogen sie einer Kontrolle. Dabei konnten die Einsatzkräfte die Alkoholfahne der 16-Jährigen riechen. Ein Atemalkoholtest bescheinigte dem Mädchen einen Pegel von 0,75 Promille.

Die Jugendliche musste daraufhin den Roller stehen lassen und für weitere Tests mit zur Dienststelle kommen. Sie muss nun mit einem Ordnungswidrigkeitsverfahren rechnen. Eine Erziehungsberechtigte wurde telefonisch darüber informiert.

Zum Glück noch rechtzeitig verhindern konnte eine Streife in derselben Nacht eine Trunkenheitsfahrt in der Karl-Marx-Straße. Hier waren die Beamten kurz vor halb vier auf eine junge Frau aufmerksam geworden, die auf dem Fahrersitz eines Autos saß und den Wagen gerade starten wollte. Die Kontrolle der 24-Jährigen bestätigte die Vermutung, dass die junge Frau alles andere als nüchtern ist: Das Atemtestgerät zeigte einen Wert von 1,06 Promille an. Ihr wurde deshalb der Fahrtantritt untersagt und der Autoschlüssel wenig später an eine hinzugerufene Freundin übergeben, die keinen Alkohol getrunken hatte. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 03.07.2026 – 15:17

    POL-PDKL: Streifenwagen zum Anhalten genötigt

    Kaiserslautern (ots) - Dass Polizeibeamte ihr ein Feuerzeug abgenommen haben, hat eine Frau den Einsatzkräften "krumm genommen". Als sie am Donnerstagnachmittag im östlichen Stadtgebiet einen Streifenwagen entdeckte, schaute die Fußgängerin zuerst, wer darin saß, dann stellte sie sich dem Polizeifahrzeug in den Weg und zwang die Beamten anzuhalten. Nachdem sie die Streife zum Stopp genötigt hatte, erklärte die ...

    mehr
  • 03.07.2026 – 14:30

    POL-PDKL: Schlechter Scherz führt zu Sachschaden

    Kaiserslautern (ots) - Wegen einer mutwilligen Sachbeschädigung ermittelt die Polizei im Stadtteil Erlenbach. Unbekannte Täter haben sich hier einen "schlechten Scherz" erlaubt, indem sie an einem Haus am Ochsenberg den hauseigenen Gartenschlauch vor die Eingangstür gelegt und dann das Wasser aufgedreht haben. Dadurch wurde im Inneren des Gebäudes ein Raum "geflutet" und mehrere Gegenstände beschädigt. Die Höhe des ...

    mehr
  • 02.07.2026 – 13:36

    POL-PDKL: Zeugenaufruf: Vandalen zerkratzen Renault

    Kaiserslautern (ots) - In der Beethovenstraße haben am Mittwoch Vandalen ihr Unwesen getrieben. Zwischen 9 Uhr und 16 Uhr haben die Unbekannten dort die Beifahrerseite eines grauen Renault Kadjar zerkratzt. Mit einem spitzen Gegenstand richteten sie einen Lackschaden in Höhe von mindestens 600 Euro an. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Wer kann Hinweise zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren