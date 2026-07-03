Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zu tief ins Glas geschaut...

Kaiserslautern (ots)

Eine jugendliche E-Scooter-Fahrerin hat in der Nacht zu Freitag die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen. Die Beamten waren in der Innenstadt unterwegs und entdeckten kurz nach 1 Uhr in der Rummelstraße das Mädchen mit dem Elektroroller.

Sie stoppten die Jugendliche und unterzogen sie einer Kontrolle. Dabei konnten die Einsatzkräfte die Alkoholfahne der 16-Jährigen riechen. Ein Atemalkoholtest bescheinigte dem Mädchen einen Pegel von 0,75 Promille.

Die Jugendliche musste daraufhin den Roller stehen lassen und für weitere Tests mit zur Dienststelle kommen. Sie muss nun mit einem Ordnungswidrigkeitsverfahren rechnen. Eine Erziehungsberechtigte wurde telefonisch darüber informiert.

Zum Glück noch rechtzeitig verhindern konnte eine Streife in derselben Nacht eine Trunkenheitsfahrt in der Karl-Marx-Straße. Hier waren die Beamten kurz vor halb vier auf eine junge Frau aufmerksam geworden, die auf dem Fahrersitz eines Autos saß und den Wagen gerade starten wollte. Die Kontrolle der 24-Jährigen bestätigte die Vermutung, dass die junge Frau alles andere als nüchtern ist: Das Atemtestgerät zeigte einen Wert von 1,06 Promille an. Ihr wurde deshalb der Fahrtantritt untersagt und der Autoschlüssel wenig später an eine hinzugerufene Freundin übergeben, die keinen Alkohol getrunken hatte. |cri

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