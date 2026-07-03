Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schlechter Scherz führt zu Sachschaden

Kaiserslautern (ots)

Wegen einer mutwilligen Sachbeschädigung ermittelt die Polizei im Stadtteil Erlenbach. Unbekannte Täter haben sich hier einen "schlechten Scherz" erlaubt, indem sie an einem Haus am Ochsenberg den hauseigenen Gartenschlauch vor die Eingangstür gelegt und dann das Wasser aufgedreht haben. Dadurch wurde im Inneren des Gebäudes ein Raum "geflutet" und mehrere Gegenstände beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest.

Die Tatzeit liegt zwischen 13.30 und 15.15 Uhr. Zeugen, die in diesem Zeitraum am Ochsenberg etwas beobachtet haben, werden gebeten, unter der Nummer 0631 369-14199 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 Kontakt aufzunehmen. |cri

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