Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Zeugenaufruf: Vandalen zerkratzen Renault
Kaiserslautern (ots)
In der Beethovenstraße haben am Mittwoch Vandalen ihr Unwesen getrieben. Zwischen 9 Uhr und 16 Uhr haben die Unbekannten dort die Beifahrerseite eines grauen Renault Kadjar zerkratzt. Mit einem spitzen Gegenstand richteten sie einen Lackschaden in Höhe von mindestens 600 Euro an. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Wer kann Hinweise zu den Tätern geben? Informationen nehmen die Beamten aus der Logenstraße unter der Telefonnummer 0631 369-14299 entgegen. |kle
Kontaktdaten für Presseanfragen:
Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz
Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell