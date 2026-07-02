POL-PDKL: Zeugenaufruf: Vandalen zerkratzen Renault

Kaiserslautern (ots) - Eine 22-Jährige wurde am Mittwochabend im Wildpark von einem Unbekannten belästigt. Gegen 19.45 Uhr hatte sich der Verdächtige der jungen Frau genähert und mit heruntergelassener Hose masturbiert. Als sie die Situation erkannte und vor dem Mann weglief, folgte er ihr. Trotz der Aufforderung, sie in Ruhe zu lassen, hörte der Unbekannte nicht mit seiner Handlung auf. Den Täter beschrieb die 22-Jährige als etwa 1,80 Meter groß, dunkelhäutig mit ...

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