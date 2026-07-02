Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Hausfriedensbruch und tätlicher Angriff

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein 29-Jähriger hat sich am Mittwochabend in einen fremden Garten in der Hauptstraße "verirrt". Anwohner verständigten die Polizei, als sie den Mann entdeckten. Die Beamten fanden den Eindringling schlafend und stark betrunken im Garten liegend. Als sie ihn von dem Privatgelände herunter begleiteten und ihm einen Platzverweis erteilten, wurde der 29-Jährige aggressiv. Er bewarf die Einsatzkräfte mit mehreren Taschen und verletzte einen Polizisten leicht. Wegen seines Verhaltens und der Missachtung des Platzverweises nahm die Streife den Mann schlussendlich fest. Nachdem er eine Blutprobe abgegeben hatte, musste er die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen. Den 29-Jährigen erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs und eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. |kle

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