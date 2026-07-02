Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Belästigung im Wildpark

Kaiserslautern (ots)

Eine 22-Jährige wurde am Mittwochabend im Wildpark von einem Unbekannten belästigt. Gegen 19.45 Uhr hatte sich der Verdächtige der jungen Frau genähert und mit heruntergelassener Hose masturbiert. Als sie die Situation erkannte und vor dem Mann weglief, folgte er ihr. Trotz der Aufforderung, sie in Ruhe zu lassen, hörte der Unbekannte nicht mit seiner Handlung auf.

Den Täter beschrieb die 22-Jährige als etwa 1,80 Meter groß, dunkelhäutig mit gepflegtem Erscheinungsbild. Gekleidet war er mit einer Kappe, Sneakern, einer kurzen, hellen Stoffhose und einem hellen Oberteil. Zur Unterstützung der Ermittlungen sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder der Identität des Unbekannten geben können. Wer Angaben machen kann, wird gebeten, sich telefonisch unter 0631 369-14199 bei der Inspektion in der Gaustraße zu melden. |kle

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