PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Belästigung im Wildpark

Kaiserslautern (ots)

Eine 22-Jährige wurde am Mittwochabend im Wildpark von einem Unbekannten belästigt. Gegen 19.45 Uhr hatte sich der Verdächtige der jungen Frau genähert und mit heruntergelassener Hose masturbiert. Als sie die Situation erkannte und vor dem Mann weglief, folgte er ihr. Trotz der Aufforderung, sie in Ruhe zu lassen, hörte der Unbekannte nicht mit seiner Handlung auf.

Den Täter beschrieb die 22-Jährige als etwa 1,80 Meter groß, dunkelhäutig mit gepflegtem Erscheinungsbild. Gekleidet war er mit einer Kappe, Sneakern, einer kurzen, hellen Stoffhose und einem hellen Oberteil. Zur Unterstützung der Ermittlungen sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder der Identität des Unbekannten geben können. Wer Angaben machen kann, wird gebeten, sich telefonisch unter 0631 369-14199 bei der Inspektion in der Gaustraße zu melden. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 02.07.2026 – 12:46

    POL-PDKL: Mülltonnenbrand: Zeugen gesucht

    Kaiserslautern (ots) - Am Mittwochabend brannten in der Augustastraße mehrere Mülltonnen. Zeugen informierten gegen 19.15 Uhr die Feuerwehr und die Polizei über die vier in Flammen stehenden Abfalleimer. Die Ursache für das Feuer ist bislang nicht geklärt. Eine Zeugin gab an, in der Nähe des Tatorts zwei Kinder beobachtet zu haben, die möglicherweise mit dem Vorfall in Verbindung stehen. Die Beamten des ...

    mehr
  • 01.07.2026 – 15:19

    POL-PDKL: Eifersucht, Körperverletzung und Drogen: Polizei greift ein

    Kaiserslautern (ots) - Eine heftige Auseinandersetzung am Adolph-Kolping-Platz erforderte am Dienstagabend das Eingreifen der Polizei. Der Einsatz endete mit mehreren Strafanzeigen, einem Drogenfund und einem Widerstand. Zeugen alarmierten die Einsatzkräfte gegen 20.15 Uhr wegen lautstarker Streitigkeiten innerhalb einer Personengruppe und einer verletzten Frau. Als ...

    mehr
  • 01.07.2026 – 13:02

    POL-PDKL: Technischer Defekt: Unfall mit Leichtverletzter

    Kaiserslautern (ots) - Eine 48-jährige Autofahrerin ist am Dienstagnachmittag in der Kantstraße mit ihrem Smart von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Straßenlaterne geprallt. Der Unfall ging glimpflich aus: Außer Schmerzen im Gesicht wegen des ausgelösten Airbags erlitt die Frau augenscheinlich keine weiteren Verletzungen. Der Kleinstwagen hingegen wurde erheblich beschädigt - mindestens 4.500 Euro beträgt die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren