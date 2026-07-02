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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mülltonnenbrand: Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Am Mittwochabend brannten in der Augustastraße mehrere Mülltonnen. Zeugen informierten gegen 19.15 Uhr die Feuerwehr und die Polizei über die vier in Flammen stehenden Abfalleimer. Die Ursache für das Feuer ist bislang nicht geklärt. Eine Zeugin gab an, in der Nähe des Tatorts zwei Kinder beobachtet zu haben, die möglicherweise mit dem Vorfall in Verbindung stehen. Die Beamten des Altstadtreviers sollen nun die Sachbeschädigung aufklären und suchen weitere Zeugen. Wer hat in der fraglichen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegen. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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