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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Streit am Fackelbrunnen: Polizei vollstreckt Haftbefehl

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines eskalierenden Konflikts wurde die Polizei am Montagabend zum Fackelbrunnen gerufen. Ein 42-Jähriger war mit seiner 25 Jahre alten Begleiterin lautstark aneinandergeraten. Vor Ort war ein Eingreifen der Beamten zunächst nicht nötig - es kam lediglich zu verbalen Streitigkeiten. Bei der Personenüberprüfung stellte sich jedoch heraus, dass gegen den 42-Jährigen ein Haftbefehl vorlag. Der Mann hatte die verhängte Geldstrafe wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz nicht bezahlt. Bei der Festnahme ihres Begleiters beschimpfte die 25-Jährige die Polizisten. Sie handelte sich damit eine Strafanzeige und einen Platzverweis ein. Für beide Streithähne war der Abend somit beendet: Während die Frau den Heimweg antrat, brachten die Beamten den 42-Jährigen in eine Haftanstalt. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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