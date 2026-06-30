Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 14-Jähriger verursacht versehentlich Brand

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Bei dem Versuch, Unkraut zu entfernen, hat ein 14-Jähriger einen Brand ausgelöst, der Feuerwehr und Polizei auf den Plan rief. Der Junge nutzte am Montagabend einen kleinen Gasbrenner, um an einer Hausseite das Unkraut loszuwerden. Dabei funkte es und so fing eine Hecke in der Nähe Feuer. Der Vater des Jugendlichen löschte den Brand bereits, bevor die Einsatzkräfte in der Isigny-Allee ankamen. Weder das Haus noch angrenzende Gebäude wurden beschädigt. |laa

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