Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unbekannte stehlen Laptop aus Auto

Kaiserslautern (ots)

Eine 38-Jährige ist in der Merkurstraße bestohlen worden. Sie hatte mach eigenen Angaben ihr Auto auf einem Parkplatz eines Möbelgeschäftes abgestellt und nicht verschlossen. Als die Frau wiederkam, war ihr Rucksack samt Inhalt weg. Die Diebe entwendeten zwischen 17.25 Uhr und 18.40 Uhr nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts weiter aus dem schwarzen Honda. Der Vorfall ereignete sich bereits am Donnerstag (25.06.2026) vergangene Woche, die 38-Jährige meldete sich aber erst jetzt bei der Polizei. Unter dem Diebesgut befindet sich auch ein schwarzer Dell-Laptop. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizeiinspektion 2 telefonisch unter 0631 369-14299 entgegen. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert, die Ermittlungen dauern an. |laa

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