Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht durch Omnibus? Polizei sucht Zeugen

Kaiserslautern (ots)

Im Verlauf des Montags hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Schneiderstraße eine Mercedes E-Klasse beschädigt und sich aus dem Staub gemacht. Offenbar streifte der Flüchtige das Auto im Vorbeifahren und hinterließ einen Schaden an der Beifahrerseite, der sich nach einer ersten Schätzung auf mindestens 3.000 Euro beläuft. Die Unfallflucht ereignete sich zwischen 11 Uhr und 17 Uhr. In diesem Zeitraum war der Mercedes am Straßenrand abgestellt. Nach den derzeitigen Erkenntnissen könnte der Verursacher einen Omnibus gefahren haben. Die Polizei sucht deswegen nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Wem ist in der fraglichen Zeit etwas aufgefallen? Gab es möglicherweise Businsassen, die einen Unfall in der Schneiderstraße mitbekommen haben? Hinweise nehmen die Beamten des Altstadtreviers unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegen. |kle

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