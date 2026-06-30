Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall: Beifahrerin und Kind leicht verletzt

Kaiserslautern (ots)

An der Kreuzung Burggraben/Alex-Müller-Straße hat es am Montagvormittag gekracht. Gegen halb elf kollidierte dort ein Ford Kuga mit einem BMW. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte die 48-jährige Fahrerin des Ford von der Alex-Müller-Straße nach links in den Burggraben abbiegen. Offenbar achtete sie dabei nicht auf den entgegenkommenden BMW, dessen 50-jähriger Fahrer beabsichtigte, vom Kaiserbergring geradeaus über die Kreuzung weiter auf die Alex-Müller-Straße zu fahren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, bei dem eine 49-Jährige und ein acht Jahre altes Kind, beides Insassen des Ford, leicht verletzt wurden. Die beiden Fahrzeugführer blieben unverletzt. Auch zwei weitere Kinder, die ebenfalls im Fond des Kuga saßen, kamen ohne Blessuren davon. Die Autos wurden durch den Unfall stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Den entstandenen Sachschaden schätzten die Beamten vor Ort auf mindestens 15.000 Euro. Gegen die 48-jährige Autofahrerin leiteten sie ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ein. |kle

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