Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizisten retten Mauersegler

Kaiserslautern (ots)

Zum Polizeialltag gehören auch Rettungsaktionen: Zwei Beamte haben am Dienstagabend auf Streife einen verletzten Vogel gefunden. Das Tier lag beim Benzinoring auf der Straße. Die Polizisten nahmen den Mauersegler im Streifenwagen mit zur Altstadtwache und gaben ihm Zeit, sich zu erholen. Er erhielt Wasser und ein kleines eigenes Revier. Bei dieser Ingewahrsamnahme hatte sich der Vogel nichts zuschulden kommen lassen. Eine erkennungsdienstliche Behandlung war nicht notwendig. Dafür wurde er zur Wildvogelhilfe gebracht, um eine entsprechende Pflege zu gewährleisten. |laa

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