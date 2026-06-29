PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizisten retten Mauersegler

Kaiserslautern (ots)

Zum Polizeialltag gehören auch Rettungsaktionen: Zwei Beamte haben am Dienstagabend auf Streife einen verletzten Vogel gefunden. Das Tier lag beim Benzinoring auf der Straße. Die Polizisten nahmen den Mauersegler im Streifenwagen mit zur Altstadtwache und gaben ihm Zeit, sich zu erholen. Er erhielt Wasser und ein kleines eigenes Revier. Bei dieser Ingewahrsamnahme hatte sich der Vogel nichts zuschulden kommen lassen. Eine erkennungsdienstliche Behandlung war nicht notwendig. Dafür wurde er zur Wildvogelhilfe gebracht, um eine entsprechende Pflege zu gewährleisten. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 29.06.2026 – 16:51

    POL-PDKL: Unbekannte sprengen Automaten

    Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Unbekannte haben am Sonntagmorgen gegen 5.30 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Hauptstraße aufgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen gelang dies durch eine Explosion. Beim Eintreffen der Beamten waren sowohl das Bargeld als auch die Zigaretten noch am Tatort. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall und fragt, ob jemand etwas Verdächtiges beobachtet ...

    mehr
  • 29.06.2026 – 16:48

    POL-PDKL: 17-Jähriger zu schnell unterwegs

    Kaiserslautern (ots) - Ein Jugendlicher ist am Samstagabend laut Zeugenaussage zu schnell mit einer Aprilia unterwegs gewesen. Der 17-Jährige fuhr mit dem Zweirad auf der B270 in Richtung Wolfstein. Der Zeuge bemerkte eine unsichere Fahrweise und informierte die Polizei. Die Beamten trafen den Jugendlichen zu Hause an. Er bestätigte, dass er sich nicht an das vorgeschriebene Tempo gehalten hat. Während der Befragung ...

    mehr
  • 29.06.2026 – 16:47

    POL-PDKL: 28-Jähriger bricht ein und schläft auf Hängematte

    Kaiserslautern (ots) - In der Nacht auf Sonntag ist ein Mann in ein Mehrfamilienhaus in der Morlauterer Straße eingebrochen. Der 28-Jährige schlief im ersten Stock auf einem Balkon in einer Hängematte. Eine Zeugin wurde auf den Fremden aufmerksam und informierte umgehend die Polizei, die den mutmaßlichen Einbrecher daraufhin kontrollierte. Dabei fanden die Beamten unter anderem Gold, Schmuck, Geld und Drogen. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren