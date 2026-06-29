Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unbekannte sprengen Automaten

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte haben am Sonntagmorgen gegen 5.30 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Hauptstraße aufgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen gelang dies durch eine Explosion. Beim Eintreffen der Beamten waren sowohl das Bargeld als auch die Zigaretten noch am Tatort. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall und fragt, ob jemand etwas Verdächtiges beobachtet hat oder sonst Hinweise zu den Tätern oder dem Vorfall geben kann. Zeugen können sich telefonisch unter 0631 369-14199 an die Polizei Kaiserslautern wenden. |laa

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