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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 17-Jähriger zu schnell unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Ein Jugendlicher ist am Samstagabend laut Zeugenaussage zu schnell mit einer Aprilia unterwegs gewesen. Der 17-Jährige fuhr mit dem Zweirad auf der B270 in Richtung Wolfstein. Der Zeuge bemerkte eine unsichere Fahrweise und informierte die Polizei. Die Beamten trafen den Jugendlichen zu Hause an. Er bestätigte, dass er sich nicht an das vorgeschriebene Tempo gehalten hat. Während der Befragung mischten sich die Eltern des Jungen wiederholt ein und behinderten die Arbeit der Beamten. Der Vater des 17-Jährigen filmte die Polizisten zudem ohne deren Zustimmung. Der Jugendliche muss sich nun wegen des Verdachts auf Fahren ohne Führerschein und Fahren ohne Haftpflichtversicherung verantworten. Das Zweirad wurde aufgrund dessen sichergestellt. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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