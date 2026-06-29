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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 28-Jähriger bricht ein und schläft auf Hängematte

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht auf Sonntag ist ein Mann in ein Mehrfamilienhaus in der Morlauterer Straße eingebrochen. Der 28-Jährige schlief im ersten Stock auf einem Balkon in einer Hängematte. Eine Zeugin wurde auf den Fremden aufmerksam und informierte umgehend die Polizei, die den mutmaßlichen Einbrecher daraufhin kontrollierte. Dabei fanden die Beamten unter anderem Gold, Schmuck, Geld und Drogen. Die Einsatzkräfte stellten alles sicher und brachten den Mann zur Dienststelle. Er steht in Verdacht, sich des Drogenbesitzes und des Hausfriedensbruches strafbar gemacht zu haben. Woher die weiteren sichergestellten Gegenstände stammen, wird ebenfalls ermittelt. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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