Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Streit eskaliert: Fahrradfahrer schlägt Passanten

Kaiserslautern (ots)

Am Samstagabend kam es in der Lauterstraße zu einer handfesten Auseinandersetzung, bei der eine 43-Jährige und ihr 17 Jahre alter Sohn leicht verletzt wurden. Zwei 34 und 36 Jahre alte Brüder waren mit ihren Fahrrädern auf dem Bürgersteig stadteinwärts unterwegs, als es in der Nähe der Gartenschau zu einem Streit mit mehreren Passanten kam. Diese hatten die beiden Männer dazu aufgefordert, mit den Rädern auf der Straße zu fahren. Offenbar kochten die erhitzten Gemüter über, denn nach den derzeitigen Erkenntnissen schlug der 34-Jährige daraufhin einer 43-jährigen Frau unvermittelt ins Gesicht. Als deren 17-jähriger Sohn dazwischen ging, schlug der Angreifer auch ihm ins Gesicht und flüchtete danach auf seinem Drahtesel. Die 43-Jährige erlitt bei dem Vorfall eine Platzwunde, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Der 17-Jährige hatte Glück im Unglück, seine Verletzungen waren nicht behandlungsbedürftig. Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen den 34-Jährigen ein. Er muss sich wegen Körperverletzung verantworten. |kle

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