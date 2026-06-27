Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Friedliche Versammlung bei tropischen Temperaturen

Landstuhl (ots)

Am Samstagmittag von 11.00 Uhr bis 13.00 Uhr fand auf der Privatstraße des Bundes in der Nähe der Air Base Ramstein die jährliche Versammlung der Kampagne "Stopp Air Base Ramstein" unter dem Motto "Gemeinsam für den Frieden" statt.

Ca. 200 Teilnehmende trotzten den Temperaturen um die 40 Grad Celsius und begaben sich gemeinsam vom Bahnhof Ramstein zur Versammlungsörtlichkeit in der Nähe der Air Base Ramstein.

Die Polizei sorgte für eine reibungslose An- und Abreise der Versammlungsteilnehmenden. Es kam zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen. Aus polizeilicher Sicht verlief die Versammlung ohne herausragende Vorkommnisse.

Die Polizei des Polizeipräsidiums Westpfalz wurde am heutigen Tag durch Kräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik, sowie Bereitschaftspolizeikräfte aus dem benachbarten Saarland unterstützt.|PvD

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