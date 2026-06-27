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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zwei Trunkenheitsfahrten innerhalb weniger Stunden

Kaiserslautern (ots)

Im späten Abend des 26.06.2026 wurde ein 31-jähriger Mann in Hochspeyer in einem Pkw angetroffen. Gegenüber den eingesetzten Polizeikräften gab er an, das Fahrzeug lediglich von der Straße auf einen Parkplatz umgesetzt zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,07 Promille. Der Mann wurde zur Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass dem 31-Jährigen bereits im März 2025 aufgrund einer Trunkenheitsfahrt die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

In den frühen Morgenstunden des 27.06.2026 wurde ein 21-jähriger Fahrer eines E-Scooters in der Karl-Marx-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Zuvor war den eingesetzten Polizeikräften aufgefallen, dass der Mann mit seinem Fahrzeug in Schlangenlinien fuhr. Während der Kontrolle verhielt sich der Fahrzeugführer zunächst kooperativ. Nachdem ihm ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten worden war, versuchte er sich der weiteren Kontrolle durch Flucht zu Fuß zu entziehen. Die eingesetzten Polizeikräfte konnten den Mann nach kurzer Verfolgung einholen und festhalten. Der 21-Jährige wurde anschließend zur Polizeidienststelle gebracht. Dort wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. |PvD

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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