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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Gäste angepöbelt - Polizei sucht Verdächtige

Kaiserslautern (ots)

Auf einem Campingplatz ist es am Donnerstagabend gegen 18 Uhr zu einem Polizeieinsatz gekommen. Ein Zeuge meldete drei Unbekannte, die sich dort widerrechtlich aufhielten und Gäste anpöbelten. Einen Mann beleidigten sie durch Zeigen des Mittelfingers. Danach verließen die beiden Männer und eine Frau den Campingplatz Der 62-jährige Zeuge informierte die Beamten, dass er das Trio des Platzes verwiesen habe und die beiden Männer alkoholisiert gewesen sein sollen. Die Einsatzkräfte fanden in der näheren Umgebung keine Personen, auf die die Beschreibung passt. Einer der Männer soll dunkle Haare und eine dünne Statur haben, er trug eine dunkle Hose und wird auf etwa 40 Jahre geschätzt. Der andere Mann sei groß, habe eine Glatze und trug eine blaue Badehose. Er soll um die 35 Jahre sein. Die Frau wird mittelgroß, beleibt und mit blondem Haar beschrieben. Sie hatte einen rosa Bikini an und wird auf 40 Jahre geschätzt. Alle drei stehen in Verdacht, Hausfriedensbruch begangen zu haben. Wer die Personen gesehen hat oder Angaben zum Vorfall machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. Hinweise werden telefonisch unter 0631 369-14299 entgegengenommen. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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