Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Vandalen schlagen auf Auto ein

Kaiserslautern (ots)

Am Willy-Brandt-Platz haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag einen Cupra Born massiv beschädigt. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf mindestens 5.000 Euro. Zwischen Mittwochabend, 19 Uhr, und Donnerstag, 12 Uhr, waren die Täter am Werk. Sie schlugen die Seitenspiegel und Windschutzscheibe des Fahrzeugs ein, rissen Türgriffe, Tankdeckel und Scheibenwischer ab. Auch die Kennzeichen ließen sie mitgehen. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Sachbeschädigung und Diebstahls und sucht hierzu Zeugen. Wer hat im fraglichen Zeitraum etwas beobachtet oder gehört, das mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen könnte? Hinweise nimmt das Altstadtrevier unter Telefon 0631 369-14199 entgegen. |kle

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell