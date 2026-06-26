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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verfassungswidrige Symbole: Polizei ermittelt

Kaiserslautern (ots)

Seit mehreren Monaten werden in der Friedenstraße und im Kapellenweg immer wieder Sticker mit rechtsextremen Parolen und Symbolen an Laternen angebracht. Die Polizei hat jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet. Wie ein Zeuge den Beamten mitteilte, soll es bereits seit Februar zu den Vorfällen kommen. Jede Woche tauchen offenbar neue Aufkleber auf. Hinweise auf die Verursacher liegen derzeit nicht vor. Deswegen sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können. Wer etwas beobachtet hat oder sonstige Hinweise geben kann, erreicht das Altstadtrevier unter der Telefonnummer 0631 369-14199. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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