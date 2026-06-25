Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ein Bad im Brunnen...

Kaiserslautern (ots)

Am Fackelbrunnen hat am Mittwochnachmittag ein Mann die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen. Der Grund: Er genehmigte sich ein ausschweifendes Bad in dem denkmalgeschützten Brunnen.

Die Beamten unterzogen den 41-jährigen Mann einer Kontrolle und stellten fest, dass er stark alkoholisiert ist. Weil er während der Maßnahme immer wieder anfing, ohne erkennbaren Grund herumzuschreien und Passanten anzupöbeln, wurde ihm bis zum nächsten Morgen ein Platzverweis für den Bereich zwischen Fußgängerzone und Rathausvorplatz erteilt. |cri

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