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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wer hat den Mercedes zerkratzt?

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Wackenmühlstraße einen geparkten Mercedes-Benz mutwillig beschädigt. Der schwarze Pkw wurde in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag, 17.45 Uhr, und Mittwochvormittag, 10 Uhr, mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Im fraglichen Zeitraum stand der Wagen auf einem Parkplatz in Höhe des Hauses Nummer 13. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Zeugen, die etwas beobachtet haben, können sich unter Telefon 0631 369-14299 bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 melden. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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