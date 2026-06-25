Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Auseinandersetzung: Zwei Personen durch Tierabwehrspray verletzt

Kaiserslautern (ots)

Am Mittwochabend kam es auf dem Stiftsplatz zu einer Auseinandersetzung, bei der eine 35-Jährige und ein 63-Jähriger leicht verletzt wurden. Zeugen alarmierten gegen 21 Uhr die Polizei, als zwei Männer aufeinander losgingen. Wie die Beamten vor Ort ermittelten, war es zum Streit zwischen einem 41-Jährigen und einem 63 Jahre alten Mann gekommen. Im Verlauf des Konflikts setzte der Jüngere nach derzeitigen Erkenntnissen ein Tierabwehrspray ein. Neben dem 63-Jährigen wurde dadurch auch ein 35-Jährige verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls eingeleitet. Der 41-Jährige muss sich wegen des Verdachts der Körperverletzung strafrechtlich verantworten. |kle

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