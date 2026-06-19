Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Durchfahrtverbot missachtet
Kaiserslautern (ots)
Das Durchfahrtverbot im Bereich Fackelrondell stand im Mittelpunkt einer Verkehrskontrolle am Donnerstagvormittag. Dabei erwischten die eingesetzten Polizeibeamten insgesamt 19 Verkehrsteilnehmer, die sich nicht an das Verbot hielten. Es handelte sich um 13 Autofahrer und sechs E-Scooter-Fahrer, die das Verkehrszeichen ignorierten und einfach weiterfuhren. Sie wurden alle kostenpflichtig verwarnt. |cri
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