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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Durchfahrtverbot missachtet

Kaiserslautern (ots)

Das Durchfahrtverbot im Bereich Fackelrondell stand im Mittelpunkt einer Verkehrskontrolle am Donnerstagvormittag. Dabei erwischten die eingesetzten Polizeibeamten insgesamt 19 Verkehrsteilnehmer, die sich nicht an das Verbot hielten. Es handelte sich um 13 Autofahrer und sechs E-Scooter-Fahrer, die das Verkehrszeichen ignorierten und einfach weiterfuhren. Sie wurden alle kostenpflichtig verwarnt. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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