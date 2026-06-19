POL-PDKL: Durchfahrtverbot missachtet

Kaiserslautern (ots) - Bei einer Fußstreife in der Innenstadt haben Polizeibeamte am Donnerstag mehrere Kontrollen durchgeführt und auch drei Personen durchsucht. Dabei stellten sie auch zwei Gesetzesverstöße fest. In einem Fall handelte es sich um den Konsum von Cannabis innerhalb der Verbotszone. Im zweiten Fall wurde bei einem 32-jährigen Mann Bargeld in einer "verdächtigen" Stückelung festgestellt, wie es ...

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