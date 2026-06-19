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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Außenspiegel geht zu Bruch

Kaiserslautern (ots)

Ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht ist der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 am Donnerstag aus dem Benzinoring gemeldet worden. Gegen 10 Uhr wurde hier ein weißer Ford Transit von einem anderen Verkehrsteilnehmer touchiert und beschädigt. An dem Kleintransporter ging dabei der Außenspiegel auf der Fahrerseite zu Bruch. Geschätzter Schaden: rund 300 Euro.

Der Unfallverursacher fuhr trotzdem einfach weiter. Bislang liegen keine Hinweise auf das Fahrzeug oder den Fahrer vor. Zeugen, die den Unfall mitbekommen haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-14199 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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