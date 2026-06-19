Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fußstreife deckt Gesetzesverstöße auf

Kaiserslautern (ots)

Bei einer Fußstreife in der Innenstadt haben Polizeibeamte am Donnerstag mehrere Kontrollen durchgeführt und auch drei Personen durchsucht. Dabei stellten sie auch zwei Gesetzesverstöße fest.

In einem Fall handelte es sich um den Konsum von Cannabis innerhalb der Verbotszone. Im zweiten Fall wurde bei einem 32-jährigen Mann Bargeld in einer "verdächtigen" Stückelung festgestellt, wie es häufig aus Drogengeschäften stammt. Dank eines Zeugenhinweises konnte in der Nähe des Kontrollortes ein versteckter "Brocken" ausfindig gemacht werden, bei dem es sich mutmaßlich um eine Betäubungsmittel-Substanz handelt. Der Brocken und das Bargeld wurden sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts auf Drogenhandel dauern an. |cri

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